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エアリアル南２１位、田原２７位 フリースタイルスキーＷ杯

更新日時：2017年2月4日(土) PM 03:01
　フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は３日、米ユタ州ディアバレーでエアリアルが行われ、男子で日本勢は上位１２人までの決勝に進めず、南隆徳（美深エアフォース）が２１位、田原直哉（ミルキーウェイ）は２７位だった。斉広璞（中国）が制した。日本勢が出場していない女子はリディア・ラッシラ（オーストラリア）が優勝した。（共同）

 

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