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１９日に林義郎元蔵相の本葬 山口県下関市で

更新日時：2017年2月4日(土) PM 03:27
　衆院は４日、自民党の故林義郎元蔵相の本葬が１９日午前１１時から山口県下関市豊前田町３の３の１、山口県国際総合センター「海峡メッセ下関」で営まれると発表した。

 

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