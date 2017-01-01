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ラグビー７人制、日本は３戦全敗 男子、ワールドシリーズ第４戦

更新日時：2017年2月4日(土) PM 07:47
　ラグビー７人制男子の国際大会、ワールドシリーズ第４戦第１日は４日、シドニーで行われ、１次リーグＡ組の日本は３戦全敗の最下位で準々決勝に進めず、下位の順位決定戦に回った。南アフリカに０―３２、イングランドに０―２６、ケニアに１２―１７で敗れた。（共同）

 

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