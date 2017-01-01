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サッカー、乾は出場機会なし スペイン１部

更新日時：2017年2月5日(日) AM 08:24
　サッカーのスペイン１部リーグで乾貴士の所属するエイバルは４日、アウェーでバレンシアを４―０で下した。乾はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。（共同）

 

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