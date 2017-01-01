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ドルトムント香川は出番なし ドイツ１部リーグ

更新日時：2017年2月5日(日) AM 09:01
　【ドルトムント（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで香川真司が所属するドルトムントは４日、本拠地でライプチヒに１―０で勝った。香川はベンチ入りしたが出場しなかった。

 

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