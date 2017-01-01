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スキークロス、梅原玲奈は１５位 Ｗ杯

更新日時：2017年2月5日(日) AM 10:49
　フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は４日、ドイツのフェルトベルクでスキークロスが行われ、女子の梅原玲奈（クラブワン）は１５位だった。ハイディ・ツァハー（ドイツ）が優勝した。男子はジャンフレデリク・シャプイ（フランス）が制した。（共同）

 

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