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スキークロス、梅原玲奈は１５位 Ｗ杯
更新日時：2017年2月5日(日) AM 10:49
フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は４日、ドイツのフェルトベルクでスキークロスが行われ、女子の梅原玲奈（クラブワン）は１５位だった。ハイディ・ツァハー（ドイツ）が優勝した。男子はジャンフレデリク・シャプイ（フランス）が制した。（共同）
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