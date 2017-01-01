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スノボＷ杯、悪天候で延期 スロープスタイル決勝

更新日時：2017年2月5日(日) AM 11:35
　スノーボードのワールドカップ（Ｗ杯）は４日、米カリフォルニア州マンモスマウンテンでスロープスタイル決勝を行う予定だったが、悪天候で５日（日本時間６日）に延期された。女子の広野あさみ（ＴＪＲ）が出場する。（共同）

 

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