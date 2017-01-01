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ボブスレー、押切・君嶋組１５位 Ｗ杯女子

更新日時：2017年2月5日(日) AM 11:58
　ボブスレーのワールドカップ（Ｗ杯）は４日、オーストリアのイグルスで行われ、女子２人乗りで押切麻李亜（ぷらう）君嶋愛梨沙（日体大）組は２回合計１分４７秒８２で１５位だった。浅津このみ（下町ボブスレー）川崎奈都美組は２１位。（共同）

 

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