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サッカー、ブルキナファソが３位 アフリカ選手権

更新日時：2017年2月5日(日) AM 11:23
　サッカーのアフリカ選手権は４日、ガボンのポールジャンティで３位決定戦が行われ、ブルキナファソがガーナを１―０で破った。（共同）

 

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