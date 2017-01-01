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千葉１区に元フジアナ長谷川豊氏 維新、衆院選公認候補

更新日時：2017年2月5日(日) PM 04:42
　日本維新の会は、次期衆院選の公認候補として、千葉１区に元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏を擁立する方針を固めた。現在はフリーアナウンサーで、新人。馬場伸幸幹事長が６日、長谷川氏とともに千葉県庁で記者会見し発表する予定だ。

 

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