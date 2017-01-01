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ラグビー７人制日本男子は１１位 ワールドシリーズ第４戦

更新日時：2017年2月5日(日) PM 08:03
　ラグビー７人制男子の国際大会、ワールドシリーズ第４戦最終日は５日、シドニーで行われ、１次リーグ３戦全敗で下位チームによる順位決定戦に回った日本はカナダに１９―７で勝ち、フランスには１２―１９で敗れて１１位だった。（共同）

 

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