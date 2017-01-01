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ドイツ２部、山田はフル出場 試合は引き分け

更新日時：2017年2月6日(月) AM 12:25
　サッカーのドイツ２部リーグ、カールスルーエの山田大記は５日、アウェーのボーフム戦にフル出場した。試合は１―１で引き分けた。（共同）

 

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