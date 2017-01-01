文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、宇佐美は出場機会なし ドイツ１部リーグ

更新日時：2017年2月6日(月) AM 01:20
　【アウクスブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで宇佐美貴史のアウクスブルクは５日、ホームでブレーメンを３―２で下した。宇佐美はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ