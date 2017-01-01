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長谷部がＰＫで今季初得点 サッカー・ドイツ１部

更新日時：2017年2月6日(月) AM 05:35
　【フランクフルト（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグでアイントラハト・フランクフルトの長谷部誠は５日、ホームのダルムシュタット戦にフル出場し、後半２９分に先制点となるＰＫを決めた。今季初ゴールで、チームは２―０で勝った。

 

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