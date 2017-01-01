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ヘント久保裕也は２試合連続得点 ベルギー１部リーグ

更新日時：2017年2月6日(月) AM 09:05
　【ワーレゲム（ベルギー）共同】サッカーのベルギー１部リーグでヘントの久保裕也は５日、アウェーのワーレゲム戦に先発し、後半２４分にＰＫでデビュー戦から２試合連続となる先制点を挙げた。３２分に退いた。試合は終了間際に失点し、１―１で引き分けた。

 

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