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東証、１０４円高 午前９時１５分

更新日時：2017年2月6日(月) AM 09:13
　週明け６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比１０４円６４銭高の１万９０２２円８４銭となった。

 

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