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サッカー、長友は出場機会なし イタリア１部リーグ

更新日時：2017年2月6日(月) AM 09:36
　【トリノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）、長友佑都が所属するインテル・ミラノは５日、アウェーでユベントスに０―１で敗れた。長友は出場機会がなかった。

 

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