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柔道７８キロ級の泉真生が優勝 欧州オープン

更新日時：2017年2月6日(月) PM 12:12
　柔道の欧州オープンは５日、ソフィアで行われ、女子７８キロ級の泉真生（山梨学院大）が優勝した。同７８キロ超級で冨田若春（コマツ）は２位、井上愛美（ＪＲ九州）は３位だった。同７０キロ級の中江美裕（筑波大）は３位。（共同）

 

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