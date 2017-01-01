柔道の欧州オープンは５日、ソフィアで行われ、女子７８キロ級の泉真生（山梨学院大）が優勝した。同７８キロ超級で冨田若春（コマツ）は２位、井上愛美（ＪＲ九州）は３位だった。同７０キロ級の中江美裕（筑波大）は３位。（共同）