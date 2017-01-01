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サッカー独２部、浅野がフル出場 細貝は出番なし

更新日時：2017年2月7日(火) PM 05:40
　サッカーのドイツ２部リーグで浅野拓磨と細貝萌のシュツットガルトは６日、ホームでデュッセルドルフを２―０で下した。浅野は攻撃的ＭＦでフル出場し、細貝はベンチ入りしたが、出番はなかった。（共同）

 

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