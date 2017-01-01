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男子ケイリン、脇本雄太が優勝 自転車のアジア選手権

更新日時：2017年2月7日(火) PM 11:35
　自転車のアジア選手権は７日、ニューデリーでトラック種目が行われ、男子ケイリンで脇本雄太が優勝し、渡辺一成（ともに日本競輪選手会）が２位に入った。（共同）

　脇本雄太

 

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