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サッカー、酒井高はフル出場 ドイツ杯３回戦

更新日時：2017年2月8日(水) AM 07:29
　【ハンブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ・カップは７日、各地で３回戦が行われ、酒井高徳のハンブルガーＳＶが大迫勇也のケルンを２―０で退けて準々決勝に進んだ。酒井高はフル出場。大迫は先発し、後半３４分に退いた。

 

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