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東証、５６円高 午前９時１５分現在

更新日時：2017年2月8日(水) AM 09:14
　８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比５６円４３銭高の１万８９６７円２１銭となった。

 

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