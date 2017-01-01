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大谷翔平の「二刀流」シート新設 日本ハム、１６５席限定

更新日時：2017年2月8日(水) AM 11:40
　日本ハムは８日、札幌ドームと東京ドームで主催する試合で今季から「二刀流大谷翔平シート」を新設すると発表した。大谷が昨季、プロ野球最速となる１６５キロを計測したことにちなみ、１試合につき１６５席限定で、非売品の特製Ｔシャツがもらえる。

 

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