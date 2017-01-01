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広島の丸、右脇腹に違和感 ７日の打撃練習中
更新日時：2017年2月8日(水) PM 05:41
丸が右脇腹の違和感を訴え、宮崎県日南市の病院で検査を受けたが異常はなかった。前日の打撃練習中に違和感を覚えたそうで、松原チーフトレーナーは「大きなけがにつながらないように。大事を取って」と話し、緒方監督も「（練習量を）１日２日落とせば、次のクールから元気にやれる」と語った。（日南）
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