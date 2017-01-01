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オリックス大城が左太もも肉離れ 

更新日時：2017年2月8日(水) PM 06:30
　オリックスは、大城が７日に左脚を痛め、宮崎市内の病院で左太もも裏の肉離れと診断されたと８日、発表した。全治は未定。大城は２軍キャンプに移り、代わりに宗が１軍へ合流する。（宮崎市）

 

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