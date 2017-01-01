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サッカー、日本Ｕ―１８が勝利 カナリア諸島との親善大会

更新日時：2017年2月8日(水) PM 07:57
　スペイン遠征中のサッカーのＵ―１８（１８歳以下）日本代表は７日、スペイン領カナリア諸島のマスパロマスで行われた国際親善大会でＵ―１８カナリア諸島代表に２―１で勝った。（共同）

 

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