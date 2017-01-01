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サッカー、ブリスベンが本大会へ ＡＣＬプレーオフ

更新日時：2017年2月8日(水) PM 11:38
　サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）本大会出場を懸けたプレーオフが８日、上海で行われ、ブリスベン（オーストラリア）が上海申花（中国）を２―０で下した。本大会では鹿島と同じＥ組に入る。（共同）

 

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