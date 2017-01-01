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ＡＣミラン本田は出番なし ボローニャに１―０で勝利

更新日時：2017年2月9日(木) AM 08:17
　【ボローニャ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で本田圭佑のＡＣミランは８日、敵地でボローニャに１―０で勝った。本田はベンチ入りしたが、出番はなかった。

 

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