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楽天のオコエが薬指手術 プレーまで２、３カ月
更新日時：2017年2月9日(木) PM 08:03
楽天は９日、オコエが損傷した右手薬指の付け根付近の側副靱帯を縫合する手術を東京都内の病院で受けたと発表した。２日に都内の病院で検査を受け、靱帯損傷と診断されていた。試合でプレーできるようになるまでは２、３カ月かかる見込み。
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