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自転車、梶原がオムニアムで優勝 トラック種目のアジア選手権
更新日時：2017年2月10日(金) AM 12:57
自転車トラック種目のアジア選手権は９日、ニューデリーで行われ、女子はオムニアムで梶原悠未（筑波大）が優勝した。スプリントは太田りゆ（日本競輪学校）が４位、前田佳代乃（京都府連盟）が７位で、スクラッチの古山稀絵（日体大）が８位。男子４０００メートル個人追い抜きの近谷涼（三和シヤッター工業・ブリヂストンアンカー）は４位だった。（共同）
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