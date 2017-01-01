自転車トラック種目のアジア選手権は９日、ニューデリーで行われ、女子はオムニアムで梶原悠未（筑波大）が優勝した。スプリントは太田りゆ（日本競輪学校）が４位、前田佳代乃（京都府連盟）が７位で、スクラッチの古山稀絵（日体大）が８位。男子４０００メートル個人追い抜きの近谷涼（三和シヤッター工業・ブリヂストンアンカー）は４位だった。（共同）