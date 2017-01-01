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バイアスロン、日本は１５位 世界選手権

更新日時：2017年2月10日(金) AM 01:45
　バイアスロンの世界選手権は９日、オーストリアのホッホフィルツェンで行われ、混合リレーで立崎芙由子、古谷沙理、立崎幹人、枋木司の自衛隊勢で臨んだ日本は１５位だった。ドイツが制した。（共同）

 

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