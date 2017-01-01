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スキークロス女子、梅原予選落ち フリースタイルＷ杯

更新日時：2017年2月10日(金) AM 09:25
　フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は９日、スウェーデンのイドレでスキークロス予選が行われ、女子の梅原玲奈（クラブワン）は２１位で決勝に進めなかった。（共同）

 

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