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東証３２３円高 ９時１５分現在
更新日時：2017年2月10日(金) AM 09:09
１０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比３２３円２３銭高の１万９２３０円９０銭となった。
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