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「共謀罪」審議に影響も、二階氏 法相文書撤回で

更新日時：2017年2月10日(金) PM 12:39
　自民党の二階俊博幹事長は１０日の記者会見で、金田勝年法相の文書撤回問題が、「共謀罪」の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する法案の提出時期や審議に影響する可能性に言及した。「影響が全くないとは申し上げない方がよい。成り行きを見守りたい」と述べた。現段階で法相辞任の必要がないとの認識も示した。

 

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