巨人の陽岱鋼は球場に来たもののグラウンドには姿を現さず、個別に調整した。９日に下半身の張りを訴えて練習を早退していた。高橋監督は「今は無理に頑張ってやる時期じゃない。不安や違和感があるなら、きっちりコンディションを整えた方がいい」と話した。（宮崎市）