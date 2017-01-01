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巨人の陽岱鋼は別調整 ９日に下半身の張り訴え
更新日時：2017年2月10日(金) PM 06:51
巨人の陽岱鋼は球場に来たもののグラウンドには姿を現さず、個別に調整した。９日に下半身の張りを訴えて練習を早退していた。高橋監督は「今は無理に頑張ってやる時期じゃない。不安や違和感があるなら、きっちりコンディションを整えた方がいい」と話した。（宮崎市）
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