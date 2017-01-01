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Ｗ杯ジャンプ、女子予選は順延 航空便が欠航、１１日に

更新日時：2017年2月11日(土) AM 03:32
　ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子は１０日、スロベニアのリュブノで個人第１５戦の予選が行われる予定だったが、ノルウェーチームの航空便が欠航になり現地入りが遅れるなどしたため、１１日に順延となった。（共同）

 

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