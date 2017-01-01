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サッカー武藤、宇佐美は途中出場 ドイツ１部リーグ

更新日時：2017年2月11日(土) AM 08:25
　【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで武藤嘉紀のマインツは１０日、本拠地で宇佐美貴史のアウクスブルクを２―０で破った。武藤は２―０の後半２５分からＦＷでプレー。宇佐美は試合終了間際に途中出場した。

 

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