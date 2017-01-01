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サッカーＵ―１８、日本が優勝 国際親善大会、スペイン破り
更新日時：2017年2月12日(日) AM 01:53
サッカーのＵ―１８（１８歳以下）日本代表は１０日、スペイン領カナリア諸島のラスパルマスで行われた国際親善大会でＵ―１８スペイン代表を２―０で破り、３戦全勝で優勝した。（共同）
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