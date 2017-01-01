文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

北朝鮮が弾道ミサイル発射か 韓国の聯合ニュース

更新日時：2017年2月12日(日) AM 08:13
　【ソウル共同】韓国の聯合ニュースは１２日、韓国軍の情報として、同日午前７時５５分ごろ（日本時間同）、北朝鮮北西部の平安北道から日本海に向け、飛翔体が発射されたと報じた。弾道ミサイルを発射した可能性がある。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ