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ザルツブルク南野は後半途中出場 オーストリア１部リーグ

更新日時：2017年2月12日(日) AM 08:28
　サッカーのオーストリア１部リーグは１１日、冬季中断期間を終えて再開し、南野拓実のザルツブルクはホームでザンクトペルテンを２―０で下した。南野は２点リードの後半２４分から出場した。（共同）

 

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