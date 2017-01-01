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メッス川島永嗣は出番なし フランス１部リーグ

更新日時：2017年2月12日(日) AM 09:00
　サッカーのフランス１部リーグで、ＧＫ川島永嗣のメッスはアウェーでモナコと対戦し、０―５で敗れた。川島はベンチ入りしたが、出番はなかった。（共同）

 

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