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楽天、久保裕也投手をテスト生に 沖縄の練習に参加

更新日時：2017年2月12日(日) PM 12:23
　楽天は１２日、昨季限りでＤｅＮＡから自由契約となった久保裕也投手がテスト生として１３日から１６日まで沖縄県金武町での練習に参加すると発表した。昨季は９試合に登板して０勝０敗、防御率５・２５だった。

 

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