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サッカー、長友は出番なし イタリア１部リーグ

更新日時：2017年2月13日(月) AM 01:06
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で長友佑都のインテル・ミラノは１２日、ホームでエンポリに２―０で勝った。長友はベンチ入りしたが出番はなかった。

 

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