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内田光子さんにグラミー賞 ピアニスト

更新日時：2017年2月13日(月) AM 07:32
　【ロサンゼルス共同】グラミー賞の最優秀クラシック・ソロボーカル賞で、ピアニスト内田光子さんが受賞した。内田さんのグラミー賞受賞は２度目。

 

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