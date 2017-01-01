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プレミアリーグ、岡崎は出番なし レスター５連敗
更新日時：2017年2月13日(月) AM 09:39
【スウォンジー（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで岡崎慎司のレスターは１２日、アウェーでスウォンジーに０―２で敗れた。６試合連続無得点で５連敗となり、降格圏の１８位と勝ち点１差の１７位に後退した。岡崎はベンチ入りしたが出番はなかった。
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