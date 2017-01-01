文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

プレミアリーグ、岡崎は出番なし レスター５連敗

更新日時：2017年2月13日(月) AM 09:39
　【スウォンジー（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで岡崎慎司のレスターは１２日、アウェーでスウォンジーに０―２で敗れた。６試合連続無得点で５連敗となり、降格圏の１８位と勝ち点１差の１７位に後退した。岡崎はベンチ入りしたが出番はなかった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ