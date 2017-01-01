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広島の丸が全体練習に復帰 フリー打撃も再開

更新日時：2017年2月13日(月) PM 05:32
　右脇腹の違和感で別メニュー調整が続いていた広島の丸が、全体練習に復帰した。フリー打撃も再開して計３０スイング。「全力で振った。問題ない」と回復ぶりに満足げだった。（日南）

 

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