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エイバル乾貴士はフル出場 スペイン１部

更新日時：2017年2月14日(火) AM 08:50
　サッカーのスペイン１部リーグで乾貴士の所属するエイバルは１３日、ホームでグラナダに４―０で勝った。乾はフル出場した。（共同）

 

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