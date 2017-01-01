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男子テニス、西岡良仁が２回戦へ メンフィス・オープン

更新日時：2017年2月14日(火) AM 09:01
　男子テニスのメンフィス・オープンは１３日、米テネシー州メンフィスで行われ、シングルス１回戦で西岡良仁（ミキハウス）はギリェルモ・ガルシアロペス（スペイン）に６―４、６―４で勝ち、２回戦に進んだ。（共同）

 

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