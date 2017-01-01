文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東証２０９円高 午前９時１５分

更新日時：2017年2月15日(水) AM 09:54
　１５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比２０９円９７銭高の１万９４４８円９５銭となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ