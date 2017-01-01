文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

高梨沙羅が個人総合優勝 Ｗ杯ジャンプ女子

更新日時：2017年2月15日(水) PM 07:30
　【平昌共同】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子は１５日、平昌で個人第１７戦が行われ、高梨沙羅（クラレ）が２位となった。ジャンプの男女を通じて歴代最多の通算５３勝達成は持ち越しとなったが、２季連続４度目の個人総合優勝が決まった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ